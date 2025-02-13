Кто-то его теряет, кто-то сдаёт добровольно, а у кого-то отбирают. Всё это об оружии, которое Росгвардия передает военнослужащим в зону проведения спецоперации. В управлении Росгвардии рассказали о том, сколько оружия зарегистрировано в Мурманской области, а кого лишили лицензии на его ношение.

В Мурманской области более 17 тысяч человек имеют лицензию на оружие, в их собственности около 30 тысяч единиц. Чтобы получить разрешающий документ нужно оборудовать место для хранения, соблюдать правила ношения, перевозки и многое другое. Об этом как правило рассказывают во время специальных курсов.

Алексей Гомонов - Исполняющий обязанности начальника центра лицензионно-расчетной работы управления Росгвардии по Мурманской области: «Более 300 владельцев оружия были привлечены к административной ответственности. Основные виды ответственности, за что мы привлекали людей, - это несоблюдение сроков перерегистрации оружия и несоблюдение установленного порядка его хранения. Как показывает практика, к сожалению, казалось бы, обычные мероприятия, которые необходимо владельцу оружия соблюдать, их неисполнения ведёт к трагическим последствиям».

Чтобы трагедии не случилось, сотрудники Росгвардии регулярно проверяют владельцев оружия и, если находят нарушения, изымают. Конфискат проходит дальнейшее обследование и что-то отправляется в зону проведения специальной военной операции, а что-то остаётся в управлении для дальнейшей утилизации.

Алексей Гомонов, исполняющий обязанности начальника Центра лицензионно-расчётной работы Управления Росгвардии по Мурманской области: «В период с прошлого года и по настоящее время, благодаря активной позиции граждан, которые стоят на учёте владельцев оружия, в зону СВО передано более 250 единиц гражданского оружия, которые активно используется представителями боевых частей Северного флота. Наиболее актуальное – гладкоствольное оружие 12 калибра. Как показывает практика, данное оружие эффективно используется и применяется для пресечения попыток атак беспилотных летательных аппаратов».

Надо отметить, что некоторые неравнодушные северяне получают лицензию на ношение оружие только для того, чтобы лично купить и сдать его для нужды участников спецоперации. Такое разрешение можно оформить на сайте госуслуг, предварительно пройдя обучение, или же в компетентных органах.