В Мурманской области более 180 млн рублей выделят на медпомощь больным с CoVID-19

260 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+133), в Кандалакшском районе (+22), в Североморске (+17), в Оленегорске (+16), а в Апатитах (+13).

В Мурманской области более 180 млн рублей выделят на медпомощь больных с CoVID-19. Средства направят на оснащение новых коек для пациентов с коронавирусом, обеспечение их кислородом, средства индивидуальной защиты и лекарства для пациентов, которые лечатся на дому.