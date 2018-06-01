День за днём с «Арктик-ТВ»01.06.18 19:30
В Мурманской области больше рождается мальчиков
Фонд социального страхования поделился статистикой рождаемости в Мурманской области в этом году.
Специалисты отметили необычную тенденцию: женщины региона чаще всего рожали по вторникам. За первые четыре месяца этого года на свет появилось 1949 малышей. На 938 девочек приходится 1011 мальчиков. Три семейные пары стали счастливыми родителями тройняшек. Самым плодотворным месяцем для акушеров был январь. По количеству новорожденных детей наша область на 7 месте в Северо-Западном округе.
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