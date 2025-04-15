В Мурманской области брачующимся будут выдавать «Сертификаты молодожёнов» на получение комплекса медицинских услуг

«Сертификат молодожёнов» - элемент проекта «На Севере – малыш», включённого по инициативе губернатора Мурманской области в стратегический план «На Севере – жить!». Такой сертификат гарантирует паре комплексное обследование репродуктивного здоровья, консультации врачей и психологов, скрининговые программы в медучреждениях региона по «зелёному коридору».

Марш Мендельсона и счастливые лица брачующихся. Эти молодые люди делают первые шаги в построении семьи. Возможно, в планах у молодожёнов уже есть и рождение ребёнка. Чтобы помочь паре подойти к процессу планирования детей правильно, в день свадьбы им подарили сертификат на получение комплекса медицинских услуг, которые будут полезны будущим родителям.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Сегодня выдаем первый сертификат».

«Сертификат молодожёнов» - элемент проекта «На Севере – малыш», включённого по инициативе губернатора Мурманской области в стратегический план «На Севере – жить!». Такой сертификат гарантирует паре комплексное обследование репродуктивного здоровья, консультации врачей и психологов, скрининговые программы в медучреждениях региона по «зелёному коридору».

Сергей и Диана Шебановы, молодожёны: «Хороший подарок, потому что нужно будет расширять семью … Если всё это будет в один момент, а ещё и бесплатно, то будет очень приятно».

Теперь «Сертификат молодожёнов» будет получать каждая заключающая брак пара Мурманской области в возрасте от 18 до 49 лет. Сертификаты будут выдавать до 22 декабря, после чего будет проведён анализ эффективности системы, на его основе будет принято решение о продолжении и развитии данной меры поддержки.