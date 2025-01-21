В Мурманской области будет реализована программа развития медицины в Арктической зоне

Она направлена на проведение дистанционного мониторинга жизненно важных показателей здоровья северян.

В Мурманской области чаще всего выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы, эндокринологические (сахарный диабет 2 типа) и ЛОР-органов (отиты).

Во многих регионах такие проекты успешно реализуется. Пациентам выдают носимые устройства – тонометры, глюкометры и другие. Основная цель – контроль за состоянием здоровья граждан, подбор и коррекция терапии.

Программа будет осуществляется онлайн на одной из цифровых платформ.