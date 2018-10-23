Аппарат искусственного кашля и другое уникальное современное оборудование для облегчения симптомов тяжелой болезни: в Мурманской области будет создан первый специализированный центр паллиативной помощи.

На базе Кольской районной больницы в скором времени будет создан центр паллиативной помощи, направленной на облегчение симптомов неизлечимой болезни. Это комплекс медикаментозных, психологических и духовных мер. Сейчас развитие этого направления активно поддерживает государство. В Заполярье будет открыт первый, так называемый, центр лечения боли. И пока в будущих палатах активно ведутся ремонтные работы, врачи получают современное и принципиально новое для региональной медицины оборудование и планируют работу.

Специалисты подчеркивают, что отождествлять хоспис и паллиативный центр неправильно. В Кольской больнице будут помогать справиться с непростой ситуацией не только онкологическим больным, но и пациентам кардиологического, травматологического, неврологического и других отделений. Центр рассчитан на 25 койкомест и предусматривает амбулаторную помощь, чтобы люди могли получать необходимые лекарства и процедуры, но при этом оставаться с семьей или даже ходить на работу. Для Заполярной медицины системный подход к этой проблеме принципиально новый, до этого специализированных отделений в больницах региона не было.

В таких отделениях психологическую поддержку оказывают не только больным, но и родственникам пациентов. Областной центр паллиативной помощи также будет вести методическую работу: делиться опытом с другими медицинскими учреждениями.