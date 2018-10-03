В Мурманской области будут утилизировать и обезвреживать отходы I-IV классов опасности

АО «Управление отходами» получило лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию отходов с первый по четвертый классы опасности на территории Мурманской области.

В начале года, по результатам открытого конкурса, Управление отходами получило статус регионального оператора по организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами сроком на 10 лет. Соответствующее соглашение было подписано с региональным Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ещё в январе текущего года.

Получение лицензии фактически означает начало работы новой системы обращения с мусором в регионе. В настоящее время в Кольском районе уже построен экотехнопарк, включающий в себя Мусоросортировочный комплекс мощностью более 180 тысяч тонн в год и полигон ТКО мощностью свыше 250 тысяч тонн в год. Концессионным соглашением так же предусмотрено создание трёх мусороперегрузочных станций в Североморске, Александровске и Заполярном.