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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.18 19:30

В Мурманской области будут утилизировать и обезвреживать отходы I-IV классов опасности

АО «Управление отходами» получило лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию отходов с первый по четвертый классы опасности на территории Мурманской области.

В начале года, по результатам открытого конкурса, Управление отходами получило статус регионального оператора по организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами сроком на 10 лет. Соответствующее соглашение было подписано с региональным Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ещё в январе текущего года.

Получение лицензии фактически означает начало работы новой системы  обращения с мусором в регионе. В настоящее время в Кольском районе уже построен экотехнопарк, включающий в себя Мусоросортировочный комплекс мощностью более 180 тысяч тонн в год и полигон ТКО мощностью свыше 250 тысяч тонн в год. Концессионным соглашением так же предусмотрено создание трёх мусороперегрузочных станций в  Североморске, Александровске и Заполярном.

 

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Последние комментарии

Zviygincew
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А в чём сила, брат? - А вот в чем! В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и тот сильней, у кого их больше. Больше добавить не чего, все было сказано до этих масок-шоу.
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Влад
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О! Ты , Жора, участник событий? Хе! Ищи новое место работы, подлиза! По поводу коммента-: ты первый потрудись и свой засунь поглубже, а то что-то провокацией и дерьмом потянуло!
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Александр
03.10.18 20:26
@Жоре. Чувствуется, что участник событий. Дулом в рожу дали? Или обоссался пока в коридоре стоял? Ишу работу убогий. Новые хозяева на сцену выходят, ты им н***р не сдался. Меня на твое место возьмут,
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