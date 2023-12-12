В Мурманской области бывшего директора частного детского сада судят за мошенничество

Женщину обвиняют в хищении около двух миллионов рублей, выделенных из бюджета. Но в деле много нюансов, которые суду предстоит учесть при вынесении приговора.

Справедливо ли уголовное обвинение, или вопрос нужно решать в административно-правовом поле, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ»

Более 10 лет назад Ирина Ушинская решила открыть частный детский сад. Нашла инвесторов, построила отдельное здание и учреждение заработало. Для поддержки организации основатель также подавала документы в Министерство образования и науки Мурманской области на получение субсидий, что и привело женщину на скамью подсудимых.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «В 2020-ом и в 2021 году детский садик получил субсидию на компенсацию расходов, положенные с ним. При получении этой субсидии, по версии следствия, она представила недостоверные сведения, что позволило ей получить субсидию больше, чем положено. Вот этот излишек, по версии следствия, Ушинская присвоила себе».

Следствие не учло, что временной период, на который пришлась субсидия, совпал с локдауном, когда все жители России сидели по домам и Мурманская область – не исключение. Многие дети тогда в сад тоже не ходили.

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада: «Следствие просто изначально путает два понятия «посещение» и «численность». Детей зачисляют во все детские сады при наличии документов, которые подают родители, а посещаемость – это фактическое нахождение ребёнка детского сада. Министерство образования никогда таких сведений не требовало и никого не отчисляют, когда ребёнок болеет или находится в отпуске. То есть, это парадокс».

Ирину обвиняют в хищении средств, однако, все деньги пошли на содержание детского сада. Адвокаты считают, что состава уголовного преступления в этом нет и нужно проводить разбирательства между организациями в гражданско-правовом поле.

Ангелина Виноградова, директор детского сада: «Действительно, это всё прописано в соглашении между Министерством образования и науки Мурманской области и ООО «Счастье». То есть, за рамки этого соглашения, мы не выходили».

В этот раз прийти к единому решению по этому вопросу не получилось и суд перенесли.

Мы продолжим следить за развитием событий.