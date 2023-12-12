В Мурманском областном клиническом многопрофильном центре впервые выполнили операцию по извлечению тромбов из сосудов головного мозгаПресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.23 19:30

В Мурманской области бывшего директора частного детского сада судят за мошенничество

Женщину обвиняют в хищении около двух миллионов рублей, выделенных из бюджета. Но в деле много нюансов, которые суду предстоит учесть при вынесении приговора.

Справедливо ли уголовное обвинение, или вопрос нужно решать в административно-правовом поле, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ»

Более 10 лет назад Ирина Ушинская решила открыть частный детский сад. Нашла инвесторов, построила отдельное здание и учреждение заработало. Для поддержки организации основатель также подавала документы в Министерство образования и науки Мурманской области на получение субсидий, что и привело женщину на скамью подсудимых.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «В 2020-ом и в 2021 году детский садик получил субсидию на компенсацию расходов, положенные с ним. При получении этой субсидии, по версии следствия, она представила недостоверные сведения, что позволило ей получить субсидию больше, чем положено. Вот этот излишек, по версии следствия, Ушинская присвоила себе».

Следствие не учло, что временной период, на который пришлась субсидия, совпал с локдауном, когда все жители России сидели по домам и Мурманская область – не исключение. Многие дети тогда в сад тоже не ходили.

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада: «Следствие просто изначально путает два понятия «посещение» и «численность». Детей зачисляют во все детские сады при наличии документов, которые подают родители, а посещаемость – это фактическое нахождение ребёнка детского сада. Министерство образования никогда таких сведений не требовало и никого не отчисляют, когда ребёнок болеет или находится в отпуске. То есть, это парадокс».

Ирину обвиняют в хищении средств, однако, все деньги пошли на содержание детского сада. Адвокаты считают, что состава уголовного преступления в этом нет и нужно проводить разбирательства между организациями в гражданско-правовом поле.

Ангелина Виноградова, директор детского сада: «Действительно, это всё прописано в соглашении между Министерством образования и науки Мурманской области и ООО «Счастье». То есть, за рамки этого соглашения, мы не выходили».

В этот раз прийти к единому решению по этому вопросу не получилось и суд перенесли.

Мы продолжим следить за развитием событий.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель наказать сотрудника за опоздание на работу из-за непогоды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Премии по итогам года ожидает рекордное число работающих. Тринадцатые зарплаты потратят на раздачу долгов, накопления и отдых-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 77 копеек, евро теряет 67 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманской области разработан законопроект о перераспределении отдельных полномочий в сфере электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Депутаты поддержали обращение Мурманской областной Думы в федеральный центр об изменении порядка предоставления государственной социальной помощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика