В Мурманской области цены выросли, а годовая инфляция замедлилась

По сравнению с сентябрем в октябре 2025 года подорожали продукты. На прилавках стали преобладать тепличные овощи, производство которых обходится аграриям дороже из-за затрат на отопление и электроэнергию.

В результате цены на огурцы, помидоры и сладкий перец выросли. В то же время сахар подешевел.

Значительнее всего в октябре выросли цены на непродовольственные товары. Например, из-за удорожания типографских услуг и логистики повысились цены на газеты. Из-за роста оптовых цен на топливо и ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах продолжил дорожать бензин. В то же время подешевели средства связи, электроника и техника – сказалось укрепление рубля.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Услуги в Мурманской области за месяц подорожали умеренно. Так, из-за увеличения издержек повысили стоимость проживания региональные санатории. Вместе с тем поездки за рубеж подешевели благодаря укреплению рубля в октябре и снижению спроса из-за завершения туристического сезона».