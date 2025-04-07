В Мурманской области дали старт «Монетной неделе»

До 19 апреля включительно банки и магазины будут принимать российские монеты, выпущенные с 1997 года.

Во Всероссийской акции, которая позволяет сдать мелочь, не оплачивая при этом комиссию, впервые участвуют не только офисы банков, но и сетевые магазины – всего порядка 230 торговых точек.

До 19 апреля включительно банки и магазины будут принимать российские монеты, выпущенные с 1997 года.

Необходимо заранее рассортировать мелкие деньги по номиналам, чтобы сократить время обслуживания. Условия приёма монет в каждой точке и актуальные адреса можно найти на официальном сайте проекта.

Алексей Андреев, заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области: «За счёт того, что на этот раз участие в акции принимают и банки, и магазины, количество точек приёма монет значительно увеличилось, а значит, ещё больше людей смогут избавиться от мелочи. Это поможет вернуть монеты в оборот и сократить расходы на их чеканку. Так, в прошлом году за время двух акций «Монетная неделя» жители региона сдали в банки почти 440 тысяч монет различного номинала. Их общий вес составил 1 тонну 700 кг, а общая сумма превысила 1 млн 350 тысяч рублей».