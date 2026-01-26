В Мурманской области действует режим ЧС

Это вызвано серьёзной аварией на высоковольтной линии электропередач «Россетей». Она произошла 23 января и до сих последствия устраняются. Часть жителей Мурманска и Североморска осталась без электричества, отключения вызвали перебои и отсутствие горячей воды и отопления в некоторых МКД.

23 января из-за сложных погодных условий произошла авария на ЛЭП «Россетей». Шквалистый ветер обрушил опоры на 5 линиях электропередач. Разрушение повлекло за собой массовое отключение электроэнергии в домах жителей и учреждений ЗАТО г. Североморск, Ленинского и Октябрьского округов Мурманска. Из-за этого же в некоторых квартирах пропало отопление и горячая вода.

Среди пострадавших были наши коллеги. Например, Ксения Зубкова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Коллеги, шёл третий день без электричества».

Временные подключения электричества оперативно организовали по всему Ленинскому округу. Ротация позволила жителям решить ряд возникших проблем.

Правительство региона и администрации обоих городов оперативно провели совещания по сложившейся ситуации. Было принято решение отключить в Мурманске уличное освещение, подсветки учреждений и домов, чтобы экономить потребление электроэнергии и не перегружать сети. Жителей, не пострадавших от аварии, призвали рационально использовать электроприборы в квартирах. Оперативно были созданы пункты помощи. Туда северяне ежедневно обращаются за получением питания: где-то сухпайков, а где-то горячей еды. В них же можно было зарядить гаджеты, чтобы оставаться на связи.

Например, в кинотеатре «Мурманск» волонтёры с утра до вечера помогают обратившимся за помощью землякам. Хотя некоторые из них сами оказались в непростом положении из-за аварии.

Марина Щербина, волонтёр «Молодой Арктики»

Вениамин – один из посетителей пункта. В Мурманске он впервые, приехал к нам по работе. Мужчина пришёл в пункт помощи с полным комплектом гаджетов, ведь в квартире, которую он снял, тоже нет света, а работать как-то надо.

Вениамин Ельцов: «В первые сутки не было света, а сейчас терпимо».

Некоторые люди в момент отключения столкнулись тем, что не могли попасть домой.

Ещё один пункт помощи расположен в гимназии №1 на улице Связи, 30. Теперь это остров цивилизации для жильцов близлежащих домов.

Поток горожан сюда постоянно растет, но волонтёры справляются, помогая им с утра до ночи.

Отметим, что волонтёры всех организаций региона трудятся в этот непростой период. А многие северяне присоединяются к ним, проявляя заботу о ближнем.

Но что же происходит всё это время на поврежденных участках «Россетей»?

В труднодоступные места рухнувших опор ЛЭП незамедлительно выдвинулись специалисты. Работа по устранению аварии ведётся круглосуточно. И задействованы в ней все.

Особый контроль ведёт и губернатор области.

Детали новых конструкций будущих опор доставляли по частям на вездеходах. Застрявшую технику откапывали экскаваторами. И вот уже установлены две новые опоры ЛЭП. Одну из них смонтировали с помощью вертолёта Архангельского объединённого авиаотряда.

В воскресенье глава региона Андрей Чибис объявил в Мурманской области режим ЧС. Но согласно его сообщению, для жителей это не влечёт изменений в повседневной жизни. Он необходим, чтобы привлечь дополнительную технику и материалы у частных компаний.

А вот Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту массового отключения электроснабжения по статье «халатность». Специалисты осматривают места происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз.