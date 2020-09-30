В Мурманской области динамика заболеваемости коронавирусом близка нолю

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 87 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+46), Североморске (+17) и Печенгском районе (+6). По оценке экспертов динамика заболеваемости близка нолю.

В Мурманской области стабильно высокий показатель выздоровлений - 84%. А темп регистрации заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос менее чем на 1%. Доля госпитализированных с лёгкой и средней степенью заболевания - 91%, тяжёлой степенью 9%.