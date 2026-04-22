В Мурманской области для многодетных семей участников СВО планируют до 24 месяцев продлить срок реализации единовременной денежной выплаты взамен земельного участка
Эти средства можно направить на оплату первоначального взноса по ипотеке, погашение основной суммы долга и оплаты процентов по жилищному кредиту, приобретение или строительство индивидуального жилого дома в Мурманской области, а также покупку квартиры или платёж по договору участия в долевом строительстве жилья.
С 2025 года сумма единовременной выплаты составляет 500 тысяч рублей.