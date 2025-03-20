В Мурманской области для школьников проводится Всероссийская интеллектуальная игра «1418»

Вопросы в ней посвящены основным событиям Второй мировой и Великой Отечественной войны, в частности - 80-й годовщине Великой Победы.

Интеллектуальный проект «1418» организован в целях подготовки к просветительской акции «Диктант Победы». «1418» вошла в Книгу рекордов России как самая массовая историческая онлайн-игра.

В этом году она впервые вышла на международный уровень. Теперь трансляцию будут вести на русском, английском, испанском и французском языках. Участники из любой точки мира смогут ответить на вопросы ведущего.

Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что наша задача – это сохранение исторической памяти молодёжи. Это является частью стратегического плана «На Севере – Жить» и народной программы. Акция проводится традиционно, в этом году уже пятый раз и в преддверии всемирной акции «Диктант Победы». Это командная игра… Мы ребятам желаем огромной удачи! Верим, что они покажут высокий уровень знаний о Великой Отечественной войне и Великой Победе».

Проверить свои знания и сообразительность может команда от 3 до 10 человек. Возраст учащихся от 14 до 18 лет. Обязательное условие – онлайн-регистрация. Задания основаны на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах.

Святослав Григорюк, ученик гимназии №2 г. Мурманска: «Мне кажется, что это мое призвание – участвовать в подобных играх. Я записался и подговорил ребят для участия, мне кажется, что им тоже очень нравится».

Юрий Шамонтьев, ученик гимназии №2 г. Мурманска: «Я считаю, что это важно для сохранения памяти предков, которые защищали нашу Родину».

Исходя из наибольшего количества набранных баллов будут определены три лучших команды, которые получат памятные призы от организаторов.

Список победителей опубликуют на сайте игры не позднее 31 марта 2025 года.