В Мурманской области до сих пор живут сослуживцы Юрия Гагарина

12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1». Он совершил 1 виток и вернулся на землю. Первый в истории человечества космический полёт длился 2 часа и дал старт освоению околоземного пространства. В Мурманском областном краеведческом музее к знаменательной дате открыли выставку с тёплым названием: «Наш Гагарин».

Не секрет, что первый представитель человечества, побывавший в космосе, несколько лет жил и служил в Мурманской области, в Корзуново. В архивах краеведческого музея хранится много личных вещей космонавта. Теперь увидеть их можно на экспозиции «Наш Гагарин». Здесь представлена даже оцифрованная запись голоса человека-легенды.

Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея: «У нас большая коллекция таких плёнок. Мы их только начали оцифровывать. Потихонечку, надеюсь, эта работа у нас будет продолжаться целенаправленно. Мы оцифруем большее количество материалов. Но вот то, что оцифровали, именно запись встречи Юрия Алексеевича в 1965 году перед североморцами - это удивительное дело, что так совпало. Фонд музея большой и очень кропотливо мы всё проверяем, сверяем, ведём учёт и открываем для себя какие-то интересные уникальные экспонаты, такие, как эта запись».

В Мурманской области до сих пор живут сослуживцы Гагарина. Открытие выставки посетил Эдмунд Вертинский, друживший с Юрием Алексеевичем во время службы в Корзуново. О том, что наш северный лётчик стал первым космонавтом, Эдмунд Витольдович узнал, когда находился в части.

Среди экспонатов - не только запись голоса космонавта и его личные вещи, такие как кислородная маска и лётный шлем, но и большая подборка архивных снимков. Работать в областном краеведческом музее выставка «Наш Гагарин» будет до 28 апреля.