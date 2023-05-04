В Мурманской области ещё не успела установиться тёплая погода, а жители Апатитов уже жалуются на нефелиновые бури в городе

За один день серым песком покрылись подоконники и автомобили горожан.

Как сообщают северяне в соцсетях, вчера во время сильного ветра улицы Апатитов снова оказались во власти нефелиновой пыли. Такая проблема в городе, по словам жителей, возникает ежегодно.

Как можно заметить на видеозаписи, опубликованной очевидцем, пыль в больших объёмах несёт с хвостохранилища компании «ФосАгро», расположенного неподалёку от города. Последствия такого пыления жители города показали на своих снимках в соцсетях: подоконники и припаркованные во дворах автомобили буквально усыпаны серым песком. Но переживают в комментариях под записью апатитчане не столько за чистоту, сколько за своё здоровье. Ведь этим воздухом им приходится дышать:

- Каждый год одно и тоже, то ли ещё будет летом. И ваши мольбы не услышат ввиду того, какие там делают деньги.

- Задолбали! Сегодня, проснувшись утром, очень пожалела, что оставила открытым окно на ночь.

- Как же надоела эта пыль. Даже, если уберусь дома и открою форточку, то через пару минут эта пыль будет лежать снова. Крик души.

Автор жалобы в соцсетях утверждает, что пока никакой реакции ни от «ФосАгро», ни от главы Балтийско-Арктического межрегионального управления Росприроднадзора Сергея Михайлова не последовало.

Журналисты редакции «Арктик-ТВ» попробовали дозвониться до ведомства, чтобы уточнить эту информацию, но оперативно ответить нам не смогли.

По словам сотрудников Росприроднадзора, никаких комментариев по телефону они не дают и работают только с письменными запросами.

Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора (по телефону): «По телефону управление Роприроднадзора не может дать вам никаких комментариев. Если вы хотите получить какую-то информацию, то согласно приказу Росприроднадзора, который в Москве, я имею ввиду, территориальные органы Росприроднадзора, только по согласованию с центральным аппаратом дают эту информацию. Только в письменном виде».

Это, конечно, удивительно, так как устный журналистский запрос, согласно закону о СМИ, имеет ровно такой же статус, как и оформленный на бланке. Тем не менее, наш телеканал направил в ведомство официальное письмо с просьбой прокомментировать сложившуюся вокруг хвостохранилища ситуацию.

И очень надеемся, что у Росприроднадзора есть продуманные меры для того, чтобы в будущем оградить апатитчан от нефелиновой пыли.