В Мурманской области эстафету добрых дел в рамках ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» продолжили полицейские

Вместе с мамой 14-летний Дмитрий разместил своё письмо с желанием на интернет-сайте «Ёлкажеланий.рф». Дима очень хотел получить в подарок скоростной велосипед.