День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.24 19:30
В Мурманской области эстафету добрых дел в рамках ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» продолжили полицейские
Вместе с мамой 14-летний Дмитрий разместил своё письмо с желанием на интернет-сайте «Ёлкажеланий.рф». Дима очень хотел получить в подарок скоростной велосипед.
Стоит отметить, что мама парня одна воспитывает шестерых детей.
Для безопасного передвижения на велосипеде полицейские подарили ребёнку налокотники и наколенники. Велошлем он сможет выбрать уже самостоятельно, воспользовавшись подаренным сертификатом.
Участнику дорожного движения в новом статусе были переданы памятки с основными правилами поведения при езде на велосипеде.
Александр Талалаев, начальником УМВД России по городу Мурманску: «Огромное удовольствие дарить подарки детям!».
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