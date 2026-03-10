В Мурманской области финансирование расходов на бесплатное питание для учащихся школ и колледжей увеличат на 4%

Решение затронет около 47,5 тысячи льготников, включая учащихся с 1 по 4 класс, детей с ограниченными возможностями здоровья; состоящих на учёте у фтизиатра; детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и участников специальной военной операции.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Понятно, что продукты дорожают, поэтому увеличение этого финансирования для того, чтобы еда оставалась качественной, разнообразной и полезной для тех, кто учится в наших учебных заведениях».

Общий объём расходов на питание учащихся в 2026 году составит почти 1,3 миллиарда рублей. Деньги возьмут из федерального, областного и местных бюджетов.