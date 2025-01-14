В Мурманской области формируют перечень дорог, которые отремонтируют в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В этом году ремонт затронет участки на Кольском проспекте, на улицах Старостина, Полярные Зори, проезде Связи, а также Верхне-Ростинском шоссе.

Дороги для ремонта традиционно выбирали по обращениям граждан, по итогам выездных проверок при участии представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства области, активистов Народного фронта и представителей администрации города Мурманска, а также по результатам инструментальной диагностики дорог.

В этом году ремонт затронет участки на Кольском проспекте, на улицах Старостина, Полярные Зори, проезде Связи, а также Верхне-Ростинском шоссе.

На региональных дорогах также запланированы дорожные работы. Это будут выборочные участки автодорог Кола - Серебрянские ГЭС с подъездами и Пиренга – Ковдор, автоподъезда к городу Апатиты, объездных автодорог городов – Североморск и Кандалакша, а также подъезд №1 автодороги Кола – Мурмаши.

Кроме этого, дорожники продолжат приводить в нормативное состояние автодорогу Умба – Кандалакша, ремонт путепровода на 1 км объездной автомобильной дороги Апатитов и реконструкцию автоподъезда к селу Териберка.