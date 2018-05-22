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День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.18 19:30

В Мурманской области готовятся к последнему звонку и пожарам в лесах

На оперативном совещании в правительстве региона обсудили меры социальной поддержки семей, готовых завести первого ребёнка. Молодым мамам власти готовы платить по 14 тысяч рублей ежемесячно.

Одна из отстающих в регионе - демографическая ситуация. Ещё до новых майских указов Президента, в которых взят курс, в том числе и на повышение  рождаемости в стране, в областном правительстве разработали ряд мер поддержки молодых семей. Одна из главных – ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком. Сумма, которую будут выплачивать молодым мамам, составляет 14 тысяч рублей. Много это или мало, вопрос спорный, к тому же программа пока будет работать в тестовом режиме.

- Эта мера будет направлена на перспективу. Если первенец появится в это время, то к 30 годам в этих семьях, как мы надеемся, появится второй  и третий ребёнок, - отметил Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Эта работа на перспективу. Напомню, что право на получение региональной ежемесячной выплаты на первого ребёнка устанавливаются в отношении детей, которые родились  в период с первого июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. Это и законом было оговорено. Мы вводим эту меру на полтора года  для того, чтобы  посмотреть, насколько эффективно она будет работать.

По оценкам специалистам, на поддержание программы из областного бюджета будет необходимо выделить около 35,5 миллиона рублей. А платить такую «субсидию» семье планируют до достижения ребёнком 1,5 лет - возраста, когда  молодая мама может устроить своё чадо в детский сад и выйти на работу.

От темы маленьких детей на оперативном совещании перешли к теме подростковой. Уже 24 мая в области прозвенят последние звонки. В этом году 9-е и 11-е классы заканчивают 10,5 тысячи учеников. «На сегодняшний день все образовательные организации: школы, гимназии и лицеи готовы к проведению торжественных мероприятий, - сообщила Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. – В Мурманске, Оленегорске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Кандалакшском и Ковдорском районах, ЗАТО Александровск и ЗАТО г.Заозерск в этот день пройдут муниципальные праздничные мероприятия, посвященные последнему звонку.

Особое внимание в это время будет уделено вопросам безопасности. Площадки, где пройдут большие праздники, заблаговременно проверят кинологи, на улицах, где это необходимо, перекроют движение. Кроме этого в день проведения «Последнего звонка» на территории Мурманской области запретят розничную продажу алкогольной продукции.

- Глав администраций муниципальных образований прошу усилить меры безопасности в период подготовки проведения мероприятий, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Необходимо информировать население о запрете продажи алкоголя на 24 мая, разметить информацию на сайтах, в СМИ, информационных стендах. При этом, если будут выявлены факты нарушений постановления, незамедлительно необходимо реагировать органам УМВД и управления по лицензированию.

Какой бы сложной ни была организация правопорядка во время последних звонков, гораздо сложнее экстренным службам придётся во время пожароопасного сезона. И судя по тёплой, засушливой погоде,  установившейся в регионе, этот год может стать непростым для пожарных и спасателей.

- С 12 мая осуществляется мониторинг лесопожарной обстановки с помощью самолета «Cessna», - сообщил Оксана Носарева, заместитель главы Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. - В целях контроля пожарной обстановки реализуется проверка арендаторов лесных участков, а с первого июня начнётся межведомственная операция «Костёр».

Пока власти посещение заполярных лесов не ограничили, но сообщение о запрете может быть издано уже в ближайшее время. А вот жечь костры вне специально организованных площадок на природе экологи не рекомендуют в любое время года.  

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