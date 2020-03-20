В Мурманской области и Карелии на пограничных пунктах временно ограничили въезд иностранцев на территорию Российской Федерации

Въезд будет разрешён гражданам с видом на жительство в России, дипломатам и их семьям, водителям спецтранспорта и людям, получившим визы по факту смерти родственника.

В связи с уменьшением пассажиропотока в пунктах пропуска через границу может измениться время работы, сейчас же пункты пропуска через границу работают по прежнему графику.