В Мурманской области идёт перелицензирование управляющих компаний

Раз в пять лет проходит перелицензирование управляющих компаний региона. Сейчас проверки продолжаются и по прогнозу в «чёрный список» могут попасть 37 компаний.

УК имеют право подать заявление повторно, устранив выявленные нарушения. Однако, на сегодняшний день сделала это лишь одна компания – ООО «Комфорт».

Как отмечает руководитель Госжилстройнадзора региона Алёна Кузнецова, отказ в продлении лицензии управляющей компании вовсе не означает, что её жилфонд будет брошен на произвол судьбы. Кроме того, организации могут, устранив замечания, получить новые разрешительные документы. Но в этом случае им придётся заходить на жилищный фонд с нуля, поскольку дома передадут в управление другим компаниям.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Лицензии продолжают действовать по 31 мая 2023 года. Два месяца они ещё действуют, при этом никакого окончания срочного управления жилфондом не произойдёт, потому что у нас сформирована хорошая практика в регионе, на Северо-Западе. Действует 200-я статья Жилищного кодекса, поэтому ни одна управляющая организация не может оставить дом до момента прихода следующей».