В Мурманской области ищут волонтёров на VI Арктический фестиваль «Териберка»

Самый северный фестиваль в Териберке будет проходить с 17 по 18 июля на берегу Баренцева моря.

Ежегодно на праздник собираются тысячи любителей музыки и гурманов со всего региона. Комитет по туризму Мурманской области набирает волонтёров. Стать частью всеобщего веселья может любой желающий, достигший восемнадцати лет. Волонтёры фестиваля также примут участие в субботниках 3 и 19 июля. Требований немного и они просты – наличие свободного времени в основные дни подготовки мероприятия - с 15 по 16 июля, а также в дни проведения и закрытия Арктического фестиваля - с 17 по 19 июля.

Для того чтобы присоединиться к дружной команде, необходимо до 21 июля заполнить форму заявке по ссылк: https://forms.yandex.ru/u/60bd11993d02a2aca0ef93db/ и ждать результата отбора.