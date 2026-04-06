В Мурманской области из-за аномально раннего тепла дорожную кампанию начали с опережением графика

Как прозвучало на оперативном совещании регионального правительства, всего в этом году приведут в порядок 118 объектов - это региональные трассы, городские улицы, мосты и дороги в закрытых городах.

В этом году тёплая погода установилась раньше, и основная задача – ускорить процессы, обследовать трассы после зимы и запустить все виды ремонтов — от ямочного до капитального.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Речь и о тех повреждениях, которые выявлены после зимнего периода и по оперативному запуску с учётом погодных условий всех дорожных работ».

План-график этого года один из самых масштабных. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 13 участков в Мурманске и 8 региональных дорог. Общая протяженность ремонта составит более 47 км.

Запланированы ремонты на 4 мостовых сооружениях.

В рамках стратплана «На Севере — жить!» в муниципалитетах в порядок приведут 73 объекта улично-дорожной сети. В Мурманске дополнительно отремонтируют ещё 16 участков. Продолжается реализация программы реновации ЗАТО, которая поддержана Президентом России. В этом году будут выполнены работы на 4 объектах в Заозерске, Североморске, Александровске и Печенгском округе.

Также с учётом положительных температур и схода снега с большинства дорог регионального и местного значений в регионе начаты работы по ямочному ремонту автодорог. Обследование трасс на выявление повреждений собственники должны завершить до 20 апреля.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На сегодняшний день работы ведутся в Кольском и Печенгском округах, в Апатитах, Кировске и Мурманске».

Данные работы выполняются как в рамках действующих контрактов по содержанию дорожной сети, так и на основании отдельных контрактов на дополнительные объёмы ямочного ремонта.

Глава региона подчеркнул, что все объекты должны быть сданы к сентябрю.