Мурманский морской рыбный порт с 15 апреля 2026 года переходит на самостоятельное выполнение стивидорных работ на Северном грузовом районе
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.26 19:30

В Мурманской области из-за аномально раннего тепла дорожную кампанию начали с опережением графика

Как прозвучало на оперативном совещании регионального правительства, всего в этом году приведут в порядок 118 объектов - это региональные трассы, городские улицы, мосты и дороги в закрытых городах.

В этом году тёплая погода установилась раньше, и основная задача – ускорить процессы, обследовать трассы после зимы и запустить все виды ремонтов — от ямочного до капитального.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Речь и о тех повреждениях, которые выявлены после зимнего периода и по оперативному запуску с учётом погодных условий всех дорожных работ».

План-график этого года один из самых масштабных. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 13 участков в Мурманске и 8 региональных дорог. Общая протяженность ремонта составит более 47 км.

Запланированы ремонты на 4 мостовых сооружениях.

В рамках стратплана «На Севере — жить!» в муниципалитетах в порядок приведут 73 объекта улично-дорожной сети. В Мурманске дополнительно отремонтируют ещё 16 участков. Продолжается реализация программы реновации ЗАТО, которая поддержана Президентом России. В этом году будут выполнены работы на 4 объектах в Заозерске, Североморске, Александровске и Печенгском округе.

Также с учётом положительных температур и схода снега с большинства дорог регионального и местного значений в регионе начаты работы по ямочному ремонту автодорог. Обследование трасс на выявление повреждений собственники должны завершить до 20 апреля.

Юлия Полиэктова, заместитель губернатора Мурманской области - министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «На сегодняшний день работы ведутся в Кольском и Печенгском округах, в Апатитах, Кировске и Мурманске».

Данные работы выполняются как в рамках действующих контрактов по содержанию дорожной сети, так и на основании отдельных контрактов на дополнительные объёмы ямочного ремонта.

Глава региона подчеркнул, что все объекты должны быть сданы к сентябрю.

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
