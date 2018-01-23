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День за днём с «Арктик-ТВ»23.01.18 19:30

В Мурманской области количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 15%

На улицах городов области с каждым годом становиться всё спокойнее. В 2017 году количество зарегистрированных преступлений снизилось более чем на 15 процентов. А их раскрываемость выросла. Начальник  региональной полиции сегодня  рассказал об итогах работы правоохранительных органов. 

На протяжении нескольких последних лет в Мурманской области предпринимаются все меры по увеличению эффективности работы органов внутренних дел. Благодаря этому число зарегистрированных преступлений в регионе продолжило снижаться, полицейские находят нарушителей порядка заметно быстрее, что так же свидетельствует об эффективности их деятельности. В 2017 году планку раскрываемости подняли с 50 до 53%.

- Традиционно уже третий год идёт снижение количества зарегистрированных преступлений в нашем регионе, - сообщает Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области. - В это году зарегистрировано 12700, я напомню, что три года назад у нас регистрировалось 18 тысяч. Сейчас отмечается значительное снижение. На 20% наблюдается сокращение преступлений по категории тяжких и особо-тяжких.

Раскрываемость разбоев и изнасилований  достигла абсолютного максимума, чего не скажешь о грабежах и кражах, расследования которых впрочем,  не опускаются ниже 75%. Так же в ушедшем году сталось 2 нераскрытых убийства, работа над которыми продолжается.

На помощь органам правопорядка не редко приходят сами граждане, которые неоднократно сообщали о попытках обмана.  200 дел, связанных с мошенничеством, удалось завершить без пострадавших, Отличным подспорьем в следствии стала и разработанная мурманскими полицейскими  информационно-поисковая система. Программу взяли на вооружения и другие регионы. «Из Челябинской, Самарской, Курганской областей. Лица установлены и задержаны. В Мурманск  депортированы 7 человек, причастные к совершению более 70 мошенничеств в отношении жителей Мурманской области», - сообщил Игорь Баталов, начальник УМВД России по Мурманской области.

Несмотря на положительную статистику и улучшение показателей работы,  полицейским есть к чему стремиться. Им предстоит обеспечивать спокойствие  во время предстоящих выборов президента, сотрудничать с органами власти  в вопросах профилактики и уделить особое внимание безопасности дорожного движения в регионе. 

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