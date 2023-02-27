В Мурманской области лисы всё чаще выходят к людям

Рыжую жительницу леса повстречали и запечатлели на видео недалеко от Кашкаранцев.

Плутовка разгуливала вдоль дороги, вероятно, в поисках еды.

Пока автор видео снимал хищницу, та без страха подошла к нему совсем близко.

Этой зимой лисы часто встречаются северянам на пути. Обычно животные ведут себя миролюбиво, но приближаться к ним, а тем более кормить их, не рекомендуется.