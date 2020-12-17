В Мурманской области медицинских работников прививают от коронавирусной инфекции

Эта процедура важна, конечно, для всех. Но именно врачи, трудящиеся в «красных зонах», ежедневно подвергают себя смертельной опасности.

Главная цель вакцинации - создать иммунитет у населения к коронавирусной инфекции. По словам специалистов, препарат от Ковид-19 переносится легко. Среди уже привитых врачей было всего несколько случаев с аллергической реакцией. Тяжелых случаев не зафиксировано.