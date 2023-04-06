В Мурманской области могут не продлить лицензию у 16 управляющих организаций

31 мая этого года у ряда управляющих организаций региона заканчивается срок лицензий. Об этом напомнил министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Это относится к организациям, получившим документ, разрешающий работу 1 июня 2018 года и ранее. Таких в Мурманской области 109.

В период с 3 по 27 марта этого года Госжилстройнадзор осуществлял приём заявлений на продление срока действия лицензии. По итогам работы заявления предоставили 82 организации. В отношении других компаний в настоящее время уже проведены документальные проверки, позволяющие принять решения о продлении срока лицензии.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «В настоящее время у нас 16 отказов в продлении лицензии, из которых один из-за отсутствия квалификационного аттестата у руководителя. На мой взгляд, это очень странное нарушение, потому что, как мне кажется, что как-то странно забыть и не сдать на квалификационный аттестат и из-за этого сейчас не получить продление. Это ООО «Благополучие» из посёлка Никель. Два случая у нас из-за неразмещения необходимой информации в ГИС ЖКХ. В основном, конечно, подавляющая масса - это наличие задолженности за коммунальные ресурсы».