В Мурманской области могут ввести «масочный режим»

Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что число заболевших коронавирусом будет расти, но темпы этого роста стабилизировались. Сейчас число инфицированных даже меньше прогнозируемого ранее уровня. Областное правительство уже работает над планом постепенного возращения к нормальной жизни, которая была до пандемии.

Впрочем, эксперты не исключают и вторую волну эпидемии. Специалисты внимательно следят не только за статистикой роста заболеваемости, но и за процессом лечения пациентов.