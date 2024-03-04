В Мурманской области морские и авиационные подразделения Росгвардии торжественно отметили 46-летие со дня образования

Они охраняют важные государственные объекты со стороны акваторий, участвуют в охране государственной границы и обеспечении общественной безопасности во внутренних водах страны.

Важная роль отведена морякам ведомства в реализации мер по защите объектов «Атомфлота».

Силы и средства авиации войск национальной гвардии обеспечивают перевозку личного состава и грузов. В Мурманской области личный состав авиационного отряда находится в постоянной готовности. При необходимости он способен в любое время дня и ночи доставить мобильные группы бойцов СОБРа и ОМОНа в любую точку региона.