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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.08.19 19:30

В Мурманской области может появиться освещённая горнолыжная трасса с искусственным снегом

С такой инициативой выступила Общероссийская федерация горнолыжного спорта. Трасса должна будет соответствовать профессиональному уровню.

По словам профессиональных спортсменов, горнолыжная инфраструктура, которая есть в регионе в настоящее время, в основном рассчитана на туристов. Новая трасса, которую предлагает спроектировать Федерация горнолыжного спорта, должна будет соответствовать требованиям профессионалов. В этом случае Кольское Заполярье может стать базой и для подготовки спортсменов,  и для проведения международных соревнований.

По мнению председателя федерации, искусственная трасса позволит проводить в Мурманской области этап Кубка Мира, главная часть которого проходит в финском Леви в ноябре. Создать проект и пройти госэкспертизу Федерация горнолыжного спорта готова за свои деньги. А вот в строительство вложиться должен будет уже наш регион.

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