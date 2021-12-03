В Мурманской области можно бесплатно простерилизовать собаку, которую граждане планируют взять себе

В первую очередь, услугой могут воспользоваться волонтёры некоммерческих организаций, которые берут бездомных животных на передержку. В этом году бесплатно были простерилизованы 100 собак.

Принято решение в следующем году увеличить квоту до 200 животных.

Для получения услуги необходимо обратиться в ближайшее структурное подразделение Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Также в число бесплатных услуг для людей, решивших взять собаку с улицы домой, входит консультация и осмотр животного ветеринарным врачом.