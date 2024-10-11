В Мурманской области можно обменять макулатуру на билеты культурных или спортивных мероприятий

Северян приглашают присоединиться к Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл». Проекта, продвигающего принципы осознанного потребления.

Первые, сдавшие более 16 кг макулатуры в пункты приёма, получат возможность посетить культурные или спортивные события города. Также по итогам акции будут определены победители среди детских садов, школ, колледжей, вузов, организаций и предприятий.

А в рамках Года семьи введена дополнительная категория победителей – «Семья».

Адреса пунктов приёма макулатуры в Мурманской области, а также условия и правила участия представлены на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф.

Акция продлится до 15 ноября.