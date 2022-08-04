В Мурманской области на базе отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота прошли сборы с молодыми лейтенантами

Эти офицеры выпустились из высших военно-учебных заведений только в этом году.

Эти офицеры выпустились из высших военно-учебных заведений только в этом году.

В целях скорейшей адаптации молодых офицеров к новому месту службы они прошли блок теоретических и практических занятий как в тактических классах и на строевом плацу, так и на полигоне в районе посёлка Алакуртти.

К сборам привлекались молодые офицеры самых разных специальностей: от ракетчиков и артиллеристов, до офицеров служб по защите государственной тайны и заместителей командиров подразделений по военно-политической работе.

Опытом с лейтенантами делились боевые офицеры.