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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.23 19:30

В Мурманской области на базе яхт-клуба Мурманского морского торгового порта состоялось торжественное открытие 2-го этапа Кубка России по парусному спорту

Участниками соревнований, включенных в программу 88-го Праздника Севера, станут спортсмены со всей России.

Одно из самых ярких и зрелищных событий в программе Праздника Севера - парусный спорт. На замерзшей акватории реки Тулома дали старт 2-му и заключительному этапу Кубка России по парусному спорту в дисциплинах сноукайтинг марафон-лыжи и сноукайтинг марафон-доска.

Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области: «Завтра, если верить прогнозам погоды, мы сможем провести полноценные гонки и первый гоночный день состоится в тундре на фестивале «Эривейв.Фест».

Фестиваль пройдёт для всех желающих прикоснуться к миру сноу-кайтинга – участие в нём примут как любители, так и профессионалы. 

Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области: «После фестиваля, в субботу и воскресенье, у нас гоночные дни. В зависимости от ветра мы будем проводить их либо в тундре – это приоритетное направление, где у нас намечается проведение гонок, либо на Верхнетуломском водохранилище».

Реализуется событие при поддержке традиционных партнёров Праздника Севера, среди которых и Мурманский морской торговый порт.

По словам организаторов, в будущем году планируется уделить большое внимание развитию парусного спорта среди заполярной молодёжи.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Совместно с Федерацией парусного спорта мы в прошлом году добились такого серьёзного результата – мы вернули Кубок в город Мурманск. В этом году мы продолжим развитие и планируем сделать серию практических занятий для развития детского парусного спорта. Хочется пожелать спортсменам, которые прибыли на соревнования, правильного ветра, хороших результатов, хороших успехов и достижений».

Показать всё, на что способны, приехали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ленинградской и Мурманской областей и с других уголков России. Как утверждают участники, главное для победы – это желание, но помимо этого необходима и хорошая физическая подготовка. Многие из вышедших на старт мастера спорта, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и чемпионы России.

Лидия Макаренко, участница соревнований, г. Пушкин, Московская область: «Надеюсь на победу! Ветра хотелось бы, хороших соревнований, азарта. Это очень здорово».

Любовь Рюмина, участница соревнований, г. Приморск, Ленинградская область: «Сюда всегда хорошо приезжать. Очень гостеприимный край. Хочется, чтобы был ветер, но не слишком сильный. Просто, чтобы это было всё в удовольствие: и с борьбой, и удовольствие».

Спортсмены вовсю готовятся. Пожелаем им попутного ветра!

 

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