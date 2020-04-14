В Мурманской области на круглосуточный режим работы перешла диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Операторы в любое время суток помогут глухим людям с обращением в экстренные службы, скорую помощь. Можно заказать сурдоперевод по видеосвязи со слышащим абонентом, вызвать такси, доставку еды на дом или лекарств.

Связаться с оператором мурманской диспетчерской службы можно, отправив SMS или написав сообщение в Whatsapp. Также работают звонки в Skype.