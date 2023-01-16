В Мурманской области на полигонах мотострелковой бригады Северного флота приступили к практическим занятиям по вождению боевых машин

Тренировка проходит на специально подготовленной трассе.

Для усложнения упражнения маршруты оборудованы искусственными и естественными препятствиями - колейным мостом, противотанковым рвом, минновзрывными заграждениями, подъеёами и спусками с разными углами наклона. Основная техника на которой механики-водители отрабатывают навыки - это транспортёр МТЛБ и танки Т-80.

Занятия направлены на совершенствование профессионального мастерства военнослужащих, позволяют им закрепить навыки эксплуатации машин, а также применять опыт своих товарищей, приобретенный в ходе ведения боевых действий.