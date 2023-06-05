В Мурманской области на территории парка «Патриот» Северного флота состоялся региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

В результате упорной борьбы первое место в региональном этапе завоевала команда из Ковдора. Она представит Мурманскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» этим летом.

Она продолжает традиции легендарной «Зарницы» и проводится в России более 20 лет.

Мурманская команда дружно преодолевает препятствие за препятствием. Десять юнармейцев в отличной спортивной форме, на каждом рубеже они поддерживают друг друга. Выделяется из них по цвету формы капитан команды. Парень с редким именем Хан-Ён.

На вопрос, что вас объединяет, отвечает не раздумывая, - общая цель. Ребят многому научила «Юнармия».

Хан-Ён, юнармеец: «Разборка, сборка автомата Калашникова, стрельба, стрельба из пневматических винтовок, из малокалиберных винтовок, из пистолета малокалиберного. Сборка парашютов, когда он лежит. Одеваем защиты химические, одевание противогазов».

Полоса препятствий для них дело знакомое. Всего в региональном этапе всероссийской военно-спортивной игры «Победа участвуют шесть команд из разных муниципалитетов области. Помимо военизированной эстафеты мальчишки и девчонки должны были пройти несколько испытаний.

Сергей Тян, главный судья регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»: «У нас тут проходит «Дорога победителей», где они должны пробежать в противогазах, также поиграть в лазертаг, захватить здание, показать свои навыки в медицине. Это значит, что они должны продемонстрировать свои знания, как они могут забинтовать и перенести раненого, и ответить на определенные вопросы медиков».

Также среди испытаний - метание гранаты на точность, огневой рубеж и этап, во время которого нужно выступить в роли связистов, наладить связь в лесу.

Военизированную эстафету юнармейцы прошли достойно хоть и отметили для себя, над чем еще нужно поработать.

Егор Болдинов, юнармеец: «Ничего сложного для меня не было. Самое сложное, что показалось, дыхалка хромает сильно. Бегаешь, устаешь сильно. А так нормально».

Испытания не кажутся лёгкими. Но независимо от сложности, в игре принимали участие и девчонки.

- У курсанта нет пола, говорит наш руководитель.

Это Мария Дробышевская. Девушка приехала из Апатитов. Она входит в состав знаменной группы, и приняла участие в торжественном открытии соревнований. Маша поделилась с нами о том, как училась маршировать и держать знамёна. В этом случае возникает простой вопрос: «Почему девушки выбирают военное дело?».

Мария Дробышевская, курсант военно-патриотического клуба «Лидер», г. Апатиты: «Я бы сказала, что это такая предрасположенность. Если ты любишь свою Родину, то ты готов её защищать и ты хочешь этому учиться с раннего детства».

В результате упорной борьбы первое место в региональном этапе завоевала команда из Ковдора. Она представит Мурманскую область на Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» этим летом.