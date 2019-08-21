В Мурманской области на вооружении ГИБДД появились планшетные компьютеры

Теперь в каждом экипаже ДПС во время несения службы находится портативное коммуникационное устройство. Современные гаджеты оснащены современным программным обеспечением, а в целях сохранности данных имеют специальную защиту.

Устройства позволяют сотрудникам ГИБДД оперативно получать информацию о розыске и ограничениях транспортных средств, запрашивать сведения о совершенных административных правонарушениях и оплаченных штрафах, проверять подлинность водительских удостоверений и документов на транспортные средства.

«С момента ввода в эксплуатацию планшетных компьютеров существенно ускорилась проверка водителей и транспортных средств по базам данных ГИБДД, - отмечает Алексей Чечвин, старший инспектор ОР ДПС ГИБДД. - Если раньше мы необходимую информацию запрашивали через дежурную часть, то сейчас в этом необходимости нет. Всё это ускоряет процесс составления материалов об административных правонарушениях».