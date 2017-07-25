В Мурманской области набирает обороты избирательная кампания

В сентябре Мурманской области пройдут несколько муниципальных выборов. Голосование за новые составы советов депутатов пройдут в Видяево, Териберке и Ковдорском районе. Дополнительные выборы депутатов состоятся в Мурманске, Коле, Ревде, Никеле и Варзуге. Жителям ЗАТО Александровск 3 сентября предстоит проголосовать за кандидатов по двум одномандатным округам.

Напомним, весной этого года в Совете депутатов ЗАТО Алесандровск образовались два свободных кресла, когда депутаты Добровольский и Сизько досрочно сложили свои полномочия. Так как парламентарии избирались по одномандатным округам, персонально, теперь состав Совета необходимо укомплектовать новыми депутатами. Отметим, что до истечения срока полномочий действующего Совета большого ЗАТО ещё больше года.

В настоящее время желание поработать на благо интересов жителей муниципалитета изъявили 7 претендентов, пятерых уже зарегистрировала местная избирательная комиссия.

- Сейчас у кандидатов начнётся агитационный период, - пояснил Алексей Пеньшин, председатель территориальной избирательной комисии ЗАТО Александровск. – В этот период избиратели, проживающие в границах соответствующих избирательных округов, будут встречаться с кандидатами, увидят в своих почтовых ящиках листовки.

Кандидаты выдвинуты Мурманским региональным отделением партии Жириновского, местным отделением партии «Единая Россия», есть и самовыдвиженцы, которым было необходимо собрать подписи в свою поддержку. Выборы пройдут 3 сентября, голосовать будут жители Полярного.

На этот раз не будет применяться процедура голосования по открепительным удостоверениям, но можно будет проголосовать досрочно в период с 23 по 29 августа включительно в помещении Теризберкома, с 30 августа по 2 сентября - у себя на избирательном участке.