Опять взрывают, снова дороги перекрываютВ Мурманской области растёт количество многодетных семей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.21 19:30

В Мурманской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

187 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+97), Кандалакшском районе (+21) и Мончегорске (+14).

Очевидно, что в регионе наблюдается спад заболеваемости. А вот как на статистике отразятся мутации коронавируса, сказать сложно, отмечают эксперты Минздрава. Об этом рассказал информационному агентству ТАСС заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико. По словам эксперта, уже известно, что у «британской» версии вируса выше скорость передачи.

Что же касается сроков окончания пандемии, то специалисты не берутся давать точные прогнозы. Сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов отмечает, что окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества «проконтактируют» с вирусом. Цитату приводит информационное агентство РИА «Новости». Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, отмечает вирусолог.

Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа троих, или Пройти в Госдуму на базе «12 принципов правды, патриотизма и справедливости»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
26.01.21 22:21
Так на АЭС ток государственный, а от ветряков ток частный... https://www.youtube.com/watch?v=CaQxqt5ErAg
Комментарий к новости:Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
26.01.21 21:07
Я и весь коллектив МБОУ КШМ обращаемся к Вам, коллективам МБОУ города-героя! Защитим Андрианова Василия Геннадьевича от обвинений и пенсионерку Ананьину Л. А.! Они оба ОЧЕНЬ дороги для образования го
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис обсудил с министром образования и науки региона Ольгой Дзюбой вопросы развития сферы образования
светлый
23.01.21 11:41
Если есть АЭС ,ЗАЧЕМ похабить вековой ландшафт ,вырезать лес и похабить тундру никчемными агрегатами?
Комментарий к новости:Глава региона обсудил с руководством ПАО «Энел Россия» ход строительства ветропарка в Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечено увеличение цен на картофель, репчатый лук, яблоки-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 1,1 рубля, евро – на 91 копейку-PRO Энергетику (18+)Вторая цепь Кольско-Карельского транзита появится в 2021 году-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 января-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Уточнён порядок компенсации северянам-пенсионерам стоимости проезда к месту отдыха и обратно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика