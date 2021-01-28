В Мурманской области наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

187 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+97), Кандалакшском районе (+21) и Мончегорске (+14).

Очевидно, что в регионе наблюдается спад заболеваемости. А вот как на статистике отразятся мутации коронавируса, сказать сложно, отмечают эксперты Минздрава. Об этом рассказал информационному агентству ТАСС заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико. По словам эксперта, уже известно, что у «британской» версии вируса выше скорость передачи.

Что же касается сроков окончания пандемии, то специалисты не берутся давать точные прогнозы. Сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Феликс Ершов отмечает, что окончательно пандемия завершится, когда 70-80 процентов человечества «проконтактируют» с вирусом. Цитату приводит информационное агентство РИА «Новости». Немалую роль в окончании пандемии играют прививки, отмечает вирусолог.

Исчерпывающая информация об эффективности массовой вакцинации от коронавируса, по его словам, появится уже через несколько месяцев.