В Мурманской области начал работу чат-бот МФЦ

Виртуальный помощник центров «Мои Документы» поможет записаться на приём, проверить статус своего заявления и не только. Он доступен в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере «Телеграм».

Чат-бот поможет записаться на приём в многофункциональный центр, уточнить статус своего заявления, информацию о работе интересующего отделения, оценить качество обслуживания.

В офисах «Мои Документы сейчас жители региона могут получить более 200 государственных и муниципальных услуг. Их населению и юридическим лицам предоставляют 18 отделений и 6 территориально-обособленных структурных подразделений МФЦ.

На территории области уже работают чат-боты: по диспансеризации, помощник при обращении к мировым судьям, по тарифам и для переселяющихся в Мурманскую область соотечественников и иностранных граждан, а также для отлова безнадзорных собак.