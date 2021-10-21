В Мурманской области начала свою работу школа инвестиционных уполномоченных

Местным предпринимателям расскажут о том, как выгодно вложить деньги в проекты своего региона.

Институт инвестиционных уполномоченных – это проект Корпорации развития Мурманской области. На территории Заполярья «институт» работает на протяжении всего 2021 года. По распоряжению правительства региона в каждом органе местного самоуправления уже назначен ответственный над инвестиционной деятельностью. В компетенции экспертов входит и контроль взаимодействия с Корпорацией развития.

Новые должностные лица также будут проходить специальное обучение по работе с инвесторами. Как раз в рамках такого ликбеза и стартовал авторский курс директора по региональному развитию Национальной ассоциации институтов развития.

Алексей Бобов, директор по региональному развитию Национальной ассоциацией институтов развития: «Главное, поменять отношение бизнеса к административным работникам. Ну, и, собственно говоря, настроить административных работников на хорошее, клиентоориентированное отношение к бизнесу и к инвесторам».

По сути, главная задача новых инвест-консультантов – создание условий для развития бизнеса. По статистике, Мурманская область относится к одним из самых инвестиционно активных регионов в стране.

Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области»: «Когда на определённой территории знают, к кому можно обратиться, то они будут услышаны».

По словам экспертов, в России такие проекты уже реализовывались на практике. К примеру, в Башкирии были учреждены должности бизнес-шерифов, в задачи которых и входит налаживание взаимодействия между властью и бизнесом.