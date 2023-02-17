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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.23 19:30

В Мурманской области началась обязательная регистрация домашних собак

Для чего она проводится? Сколько стоит? В какие сроки необходимо её пройти? На эти вопросы на площадке Центра управления регионом рассказал председатель комитета по ветеринарии области Алексей Касаткин.

Зарегистрировать животное необходимо в течении двух месяцев с момента приобретения. Владельцы собак обязаны обеспечить их регистрацию до 1 сентября этого года. Процедура бесплатная и максимально упрощена. Регистрацию можно совместить с плановым профилактическим осмотром, вакцинацией или любым другим посещением ветеринарной станции. Зарегистрировать собаку можно в любом лечебном подразделении областной станции по борьбе с болезнями животных.

В ведомственную информационную систему внесут сведения о животном и его владельце, номере микрочипа. Микрочип может быть установлен любым ветеринарным врачом, ветеринарной клиникой или предприятием по содержанию и разведению животных.

При регистрации каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, который вместе с номером или другой уникальной метки указывается в ветеринарном паспорте.

При отсутствии микрочипа у регистрируемой собаки он бесплатно устанавливается ветеринаром.

Кошки и другие виды животных-компаньонов регистрации не подлежат. Регистрация собак осуществляется однократно, перерегистрация осуществляется при передаче права собственности на животное новому владельцу при его личном обращении.

Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области: «Для чего это делается? Для планирования организации метропатий по профилактики заболеваний животных, для расследования покусов, а также для установления ответственности лиц - владельцев животных».

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