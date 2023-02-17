В Мурманской области началась обязательная регистрация домашних собак
Зарегистрировать животное необходимо в течении двух месяцев с момента приобретения. Владельцы собак обязаны обеспечить их регистрацию до 1 сентября этого года. Процедура бесплатная и максимально упрощена. Регистрацию можно совместить с плановым профилактическим осмотром, вакцинацией или любым другим посещением ветеринарной станции. Зарегистрировать собаку можно в любом лечебном подразделении областной станции по борьбе с болезнями животных.
В ведомственную информационную систему внесут сведения о животном и его владельце, номере микрочипа. Микрочип может быть установлен любым ветеринарным врачом, ветеринарной клиникой или предприятием по содержанию и разведению животных.
При регистрации каждому животному присваивается уникальный идентификационный номер, который вместе с номером или другой уникальной метки указывается в ветеринарном паспорте.
При отсутствии микрочипа у регистрируемой собаки он бесплатно устанавливается ветеринаром.
Кошки и другие виды животных-компаньонов регистрации не подлежат. Регистрация собак осуществляется однократно, перерегистрация осуществляется при передаче права собственности на животное новому владельцу при его личном обращении.
Алексей Касаткин, председатель комитета по ветеринарии Мурманской области: «Для чего это делается? Для планирования организации метропатий по профилактики заболеваний животных, для расследования покусов, а также для установления ответственности лиц - владельцев животных».