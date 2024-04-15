В Мурманской области началась подготовка строительства мультимодального порта для перевалки белорусских грузов

Об этом на переговорах в Москве с председателем правительства России Михаилом Мишустиным сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Головченко отметил, что Россия и Белоруссия интенсивно взаимодействуют в транспортно-логистической сфере. «Выстроены схемы доставки продукции с использованием российских портов северо-западного региона. Задействуем маршруты международного коридора Север-Юг», - рассказал он.

Ранее Литва и Латвия в рамках санкций Запада прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва подписали два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов. Это, в первую очередь, калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки.

В Минске сообщали, что для обработки белорусского экспортного груза в настоящее время задействовано около 20 российских портов. Сообщалось, что Белоруссия рассматривает возможность строительства собственного порта под Санкт-Петербургом, а также строительство или аренду портовых мощностей в Мурманской области.