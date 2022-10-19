В Мурманской области начали выдавать единую карту жителя

Получить её просто, а главное – бесплатно. Помимо привычного платёжного функционала она содержит в себе ряд социально значимых нефинансовых сервисов.

Например, карту жителя можно использовать в качестве проездного билета в общественном транспорте региона. Планируется, что постепенно на неё будут переведены действующие сейчас единые социальные проездные. Кроме того, в дальнейшем единую карту планируется использовать как пропуск в учебные заведения Мурманской области и запустить ряд других востребованных сервисов.

К проекту уже присоединились два крупных банка и десятки местных предприятий. Подробнее о том, как заказать единую карту жителя Мурманской области и какие документы нужны для её получения можно узнать на сайте проекта.