В Мурманской области начались традиционные мероприятия, посвященные разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье

В ЗАТО Александровск прошли музыкально-тематические вечера в клубах и центрах культуры.

В октябре 1944 года Советская Армия успешно провела ряд операций, благодаря которым удалось освободить Заполярье от немецко-фашистских захватчиков. В этом году к 77-й годовщине этого исторического события в городах области организуют памятные вечера. Например, в Оленью Губу коллективы Полярного привезли музыкально-театральные композиции и постановки.

Ирина Сергеева, режиссёр народного самодеятельного коллектива «Мотис», г. Полярный: «Молодым нужно изучать эту тему. Изучаем её и мы в театре, она нам очень близка к сердцу – тема войны».

Населённый пункт Оленья Губа сыграл важную тактическую роль во время кровавых боёв. На сопках вокруг посёлка размещались позиции артиллерийских батарей Северного флота. Огнём они перекрывали входы через залив в бухту Оленья и Пала губу. Отсюда же ушла в боевое патрулирование лунинская «Щука», легендарная подводная лодка, которой некоторые источники приписывают успешную атаку на грозу Кригсмарине линкор «Тирпиц».

В числе зрителей театральной постановки были молодые военнослужащие. Работники культуры рассказали им о значимой для Кольского полуострова Петсамо-Киркенесской операции — решительном десятом сталинском ударе.