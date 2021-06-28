В Мурманской области начнётся тур на трициклах-спайдерах

6 экипажей экспедиции отправятся по живописным местам Кольского края - в Териберку, Мурманск, Мончегорск и Кандалакшу.

Туристический старт запланирован на 1 июля. Участники начнут путешествие с посещения села Териберка. Именно здесь снимали фильм «Левиафан», показ которого будет организован в местном Доме культуры после прогулки по краю света.

Далее до 4 июля включительно туристы посетят три города. Они увидят знаковые места Мурманска – мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и ледокол «Ленин», в Мончегорске после экскурсии по городу посетят Лапландский государственный природный биосферный заповедник, а затем - Кандалакшский заповедник и лабиринт «Вавилон». Также путешественники пройдут по экологической тропе до водопада «Чёрный падун» села Колвица.