В этом году 30-летие отмечает избирательная система Российской Федерации. В честь круглой даты в Мурманской области провели акцию «Избирательный диктант». Одна из площадок была организована в ЗАТО Александровск.

В Мурманской области написали «Избирательный диктант», приуроченный к 30-летию избирательной системы Российской Федерации. Присоединились испытанию и александровцы.

Диана Смагулова, председатель ТИК ЗАТО Александровск: «В нём принимают участие глава муниципалитета, представители градообразующих заводов нашего ЗАТО, также военнослужащие и женсоветы».

К слову, на других площадках довольно активно проявила себя и молодёжь. Например, в Мурманске диктант писали студенты. Впрочем, интересным это было бы и для старшеклассников, считают народные избранники большого ЗАТО.

Сергей Семенников, депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Так как избирательное право у нас с 18 лет наступает, то для будущих избирателей такие диктанты будут полезны».

Особенно важна, отмечают участники теста, проверка такого рода знаний в преддверии главных выборов страны. Это позволит взглянуть на избирательную систему под другим углом – с точки зрения организации процессов.