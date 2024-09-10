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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.09.24 19:30

В Мурманской области нарушений законодательства, которые были бы зафиксированы наблюдателями во время выборов, не было

В штабе общественного наблюдения подвели итоги прошедших выборов.

Об организационной работе и нарушениях сотрудники поделились на пресс-конференции.

Чтобы выборы прошли по регламенту, на протяжении нескольких месяцев велась тщательная подготовка. Штаб общественного наблюдения проводил обучения наблюдателей, которые в день единого голосования следили за правомерностью избирательных процессов.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Работа штаба общественного наблюдения, работа мобильных групп, общественных наблюдателей прошла без сбоев. Что хочется сказать, от выборов к выборам мы становимся лучше. Работа штаба, работа общественных наблюдателей становится эффективнее. Картинка, которую мы видим, если какие-то нарушения, то мы выезжаем, оперативно реагируем».

Всего в Мурманской области действовало более 400 избирательных участков, на каждом работал наблюдатель. Каждый из них прошёл специальное обучение по программам Общественной палаты Российской Федерации и независимого общественного мониторинга и сдал итоговый тест.

Николай Бут, председатель Общественного совета ЗАТО Александровск: «Курс обучения был целый день. Туда входила как теория, так и практика. Отрабатывали моменты работы при внештатной ситуации, штатной, как писать посты по тем или иным случаям. После этого все прошли тестирования».

Более 40 тысяч северян предпочли голосовать онлайн. С помощью открытых инструментов, разработанных для поддержки дистанционного голосования, можно было наблюдать и за ходом процесса. Важно, что доступа к информации, отражающей выбор избирателя, при этом не было.

Олег Ляш, заведующий кафедрой информационных технологий МАУ: «Проверки, которые запускались на моем ноутбуке, показывали, что всё идёт штатно. Никаких подмен, подделок как таковых нет. Потом по результатам видно, что не действительных не было. Из интересного оказалось, что значительная часть голосовавших отдали свой голос в субботу, а на воскресенье осталась меньшая часть».

В Мурманской области нарушений законодательства, которые были бы зафиксированы наблюдателями во время выборов, не было.

 

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